Utile netto di Ferrari +24% nel trimestre, +9,7% le consegne

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - La Ferrari ha chiuso il primo trimestre con un utile netto adjusted pari a 297 milioni di euro, in crescita del 24% sull'analogo periodo del 2022. Le consegne totali sono 3.567, in aumento del 9,7%, i ricavi netti ammontano a 1,4 miliardi, il 20,5% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso. L'ebitda adjusted è pari a 537 milioni, in crescita del 27% con margine pari al 37,6%.

