Usa, Mosca mente su nostro ruolo in attacco con droni

(ANSA) - WASHINGTON, 04 MAG - La Casa Bianca ha accusato il Cremlino di "mentire" a proposito di un presunto ruolo di Washington nell'attacco con i droni.

"Gli Usa non incoraggiano, non sostengono e non forniscono supporto ad attacchi contro singoli leader". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale alla Cnn a proposito dell'attacco al Cremlino. (ANSA).