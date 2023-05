Treno svia da binari a Firenze, Rfi 'ritardi fino a 90 minuti'

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - Un treno senza passeggeri, che stava andando in deposito a fine servizio, è sviato dai binari a Firenze, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Non ci sono stati feriti ma ripercussioni alla circolazione ferroviaria con ritardi fino a 90 minuti. Secondo quanto spiegato da Fs, l'incidente c'è stato alle 12.30 a Santa Maria Novella: "Le ruote anteriori di un treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l'arresto del convoglio". La presenza del treno, spiega sempre Fs, "inibisce l'uso di alcuni binari sul tracciato di ingresso e di uscita dalla stazione causando ritardi e modifiche alla circolazione nel nodo fiorentino. I tecnici di Rfi sono a lavoro per ripristinare la regolare circolazione".

Forti rallentamenti dei treni nel nodo ferroviario di Firenze proseguono nel pomeriggio a causa dei ritardi. (ANSA).