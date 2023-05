Nove Paesi Ue, voti su politica estera siano a maggioranza

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - Nove Paesi Ue hanno lanciato un 'Gruppo di amici' per promuovere il voto a maggioranza qualificata - e non più all'unanimità - nella Politica estera e di sicurezza comune europea. Il documento, promosso dalla Germania, vede tra i firmatari Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Finlandia, Slovenia. "L'obiettivo è migliorare l'efficacia e la velocità del processo decisionale.

Sullo sfondo della guerra di aggressione della Russia e delle crescenti sfide internazionali siamo convinti che la politica estera dell'Ue necessiti di processi adeguati per rafforzare l'Ue come attore di politica estera", recita il documento.

