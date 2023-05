Mosca, 'risponderemo all'attacco quando sarà necessario'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Mosca risponderà all'attacco al Cremlino quando lo riterrà necessario: così l'Ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, riporta la Tass.

"Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono?. La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile. La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante.

Risponderà quando lo riterrà necessario. Risponderà in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese", ha affermato, definendo i commenti dei funzionari di Washington "sorprendentemente cinici e assurdi".

(ANSA).