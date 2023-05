Mattarella, rinnovarsi nella costruzione europea con coraggio

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "L'Europa ha dimostrato di sapere affrontare le sfide e le crisi più difficili, emergendone più forte e coesa. Le ragioni del patto fondativo europeo sono più che mai attuali". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato alla conferenza The State of the Union, sottolineando che "oggi è, più che mai, necessario continuare la costruzione europea, con coraggio. Nei momenti di maggiore difficoltà rinnovarsi è essenziale e risolutivo". (ANSA).