Indice Pmi Italia per i servizi sale a aprile a 57,6 punti

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - L'indice Pmi Italia relativo ai servizi è salito ad aprile a 57,6 punti, in rialzo rispetto ai 55,7 di marzo. Si tratta del quarto rialzo consecutivo, il livello più più alto da agosto 2021.

La crescita - spiegano S&P e Hamburg Commercial Bank - è strettamente collegata all'elevato flusso di nuovi ordini con le aziende che hanno riportato un incremento della domanda dal mercato nazionale ed estero, registrando peraltro maggiore interesse a stipulare nuovi accordi contrattuali.

Le vendite hanno complessivamente indicato il più alto incremento da novembre 2021. Visti i riferimenti all'incremento dell'attività turistica, le vendite estere hanno riportato il più alto tasso di rialzo in più di otto anni di raccolta dati.

Bene anche in Germania: l'indice Pmi Germania relativo ai servizi è salito ad aprile a 56 punti dai 53,7 di marzo. Si tratta del livello più alto in 12 mesi ed è il segnale di una robusta crescita. Il dato è sopra le attese. (ANSA).