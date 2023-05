È al completo la giuria di Cannes, entrano Paul Dano e altri

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - È al completo la giuria del festival di Cannes (16-27 maggio) che sarà presieduta dal regista svedese due volte Palma d'oro Ruben Ostlund. La giuria, annunciata oggi, comprende la regista marocchina Maryam Touzani, l'attore francese Denis Ménochet, lo sceneggiatore e regista britannico-zambiano Rungano Nyoni, l'attrice e regista americana Brie Larson, l'attore americano Paul Dano, l'autore afgano Atiq Rahimi, il regista e sceneggiatore argentino Damián Szifrón e la regista francese Julia Ducournau che ha vinto la Palma d'oro nel 2021 con Titane.

"In questa nuova edizione, la 76/a, il Festival di Cannes desidera accogliere una nuova generazione di artisti che dirigono, recitano, cantano e scrivono", ha sottolineato il festival nella nota in cui veniva rivelata la composizione della giuria.

La giuria avrà il compito di assegnare la Palma d'oro a uno dei 21 film annunciati in concorso, tra cui tre italiani, Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. I premi saranno rivelati il 27 maggio durante la cerimonia di chiusura, guidata da Chiara Mastroianni. Seguirà l'ultima proiezione del Festival: Elemental, il film d'animazione di Peter Sohn, un'opera Pixer - Disney fuori concorso. (ANSA).