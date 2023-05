Cremlino, il Papa vuole la pace ma non ci risulta un piano

(ANSA) - MOSCA, 04 MAG - "Sappiamo che il Pontefice pensa costantemente alla pace e a come mettere fine a questo conflitto, ma non siamo a conoscenza di alcun piano dettagliato proposto dal Vaticano". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti, in merito alla missione di pace di cui ha parlato Papa Francesco. (ANSA).