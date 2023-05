Bombardieri, 'flat tax a tutti? Via il sostituto d'imposta'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Faccio una proposta provocatoria. Se vogliamo introdurre la flat tax per tutti diamo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati tutto quello che c'è in busta paga, abolendo il sostituto d'imposta, garantendo loro di pagare con le stesse modalità con le quali pagano tutti gli altri, con la stessa comprensione da parte del fisco, se non dovessero poter pagare le tasse". Lo dichiara il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della presentazione di un report Eures-Uil sui dati relativi agli infortuni sul lavoro. (ANSA).