Von der Leyen, 'con piano su munizioni aiutiamo Kiev e Ue'

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAG - Il nuovo piano Ue per produrre un milione di munizioni all'anno "contribuirà a fornire più munizioni all'Ucraina per difendere i suoi cittadini e rafforzerà anche le nostre capacità di difesa europee". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, evidenziando che con l''Act in support of ammunition production (Asap)' presentato oggi Bruxelles mobiliterà, insieme agli Stati membri, "un ulteriore miliardo di euro per potenziare le capacità in tutta Europa".

"L'Ucraina sta resistendo eroicamente al brutale invasore russo.

Manteniamo la nostra promessa di sostenere l'Ucraina e il suo popolo, per tutto il tempo necessario. Ma i coraggiosi soldati ucraini hanno bisogno di attrezzature militari sufficienti per difendere il loro paese", ha sottolineato von der Leyen.

"L'Europa - ha ricordato la presidente della Commissione europea - sta rafforzando il suo sostegno su tre assi. In primo luogo, i Paesi membri stanno fornendo" a Kiev "munizioni aggiuntive dai loro stock esistenti, con il nuovo sostegno del Fondo europeo per la pace di 1 miliardo di euro. In secondo luogo, insieme agli Stati membri, acquisteremo congiuntamente più munizioni per l'Ucraina e metteremo a disposizione un ulteriore miliardo di euro per questo. E oggi stiamo consegnando il terzo" pilastro della strategia: "aumentare e accelerare la produzione industriale di munizioni per la difesa in Europa".

