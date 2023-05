Turchia, viceministri Difesa Mosca-Kiev venerdì a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 03 MAG - È atteso per venerdì a Istanbul un incontro tra i vice ministri della Difesa di Turchia, Russia e Ucraina per discutere l'estensione dell'accordo per l'esportazione di grano tramite il mar Nero. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Ankara come riporta Anadolu. A marzo Mosca aveva acconsentito ad un estensione di soli 60 giorni del patto che, a partire dall'intesa trovata la scorsa estate, ha permesso l'esportazione di oltre 27,5 milioni di tonnellate di grano e prodotti alimentari dai porti ucraini.

