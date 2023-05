Sudan, 468 paramilitari passano dalla parte dell'esercito

(ANSA) - IL CAIRO, 03 MAG - Oggi 468 membri delle Forze paramilitari sudanesi, tra cui 7 ufficiali, hanno annunciato di aver disertato ieri dalla Rsf e di essersi uniti al comando della 55/a brigata di fanteria a Kadugli, capitale dello Stato del Kordofan meridionale, affiliata alla 14/a divisione di fanteria a Kadugli. Lo ha annunciato il comandante generale Faisal Mukhtar Al-Sayer. Il capitano Mahdi Muhammad Koko, uno degli ufficiali passati all' esercito, ha confermato in una nota di essersi disimpegnato dalla milizia ribelle Rapid Support "in conformità con la decisione del comandante in capo", e di essersi unito alle forze armate. (ANSA).