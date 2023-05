Petrolio in rotta, brent sotto i 75 dollari e Wti sotto i 70

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Non si arresta la caduta del petrolio, sui timori per un indebolimento dell'economia americana e di quella cinese, accentuati dalle fragilità che continuano ad emergere nel sistema bancario statunitense. Il Brent e il Wti scivolano, rispettivamente, sotto i 75 e sotto i 70 dollari al barile per la prima volta da marzo, allontandosi dai picchi toccati dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare al produzione all'inizio di aprile. Il Brent cede il 2,1% a 73,7 dollari mentre il Wti arretra del 2,4% a 69,92 dollari. (ANSA).