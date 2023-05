Michael Douglas Palma d'oro d'onore al festival di Cannes

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Michael Douglas riceverà la Palma d'oro d'onore del 76/o Festival di Cannes (16-27 maggio) in riconoscimento della sua brillante carriera e del suo impegno per il cinema. Il Festival gli renderà omaggio durante la cerimonia di apertura martedì 16 maggio.

"Dopo oltre 50 anni di attività, è un vanto tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso", ha commentato l'attore americano, 78 anni, due Oscar, 4 Golden Globe, 1 Emmy e un Bafta tra i tanti riconoscimenti. (ANSA).