Frattasi, possibile AI made in Italy, non farsi frenare da paura

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Sull'Intelligenza artificiale abbiamo potenzialità come Paese che vanno messe a valore, che possono farci sperare in una AI made in Italy, a sistemi strutturati secondo una nostra impostazione e visione. Ci sono rischi di grandi portata ma la paura non deve essere uno strumento di freno, piuttosto ci deve invitare ad avere una regola, un equilibrio nello sviluppo". Lo ha detto il direttore dell'Agnezia della cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, nel suo intervento ad Itasec23 di Bari, la conferenza italiana sulla cybersicurezza.

"Leggo di posizioni che - ha spiegato Frattasi - tendono a farci vedere con sospetto l'orizzonte futuro della AI, ma noi dobbiamo pensare in positivo, concepire questi sistemi come sistemi che migliorano la qualità della nostra vita. Bisogna affrontare questa sfida - ha aggiunto - con spirito innovativo e con equilibrio e noi abbiamo già cominciato a farlo". (ANSA).