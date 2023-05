È morto il regista Alessandro D'Alatri

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - È morto oggi per malattia il regista Alessandro D'Alatri. Romano, 68 anni, ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre, fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e Il Professore, ma anche videoclip musicali e tantissimi spot pubblicitari.

Aveva vinto nel 1991 il David di Donatello come miglior resista esordiente per Americano Rosso. (ANSA).