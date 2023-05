Aumenta la fame nel mondo, è allarme cibo per 260 milioni

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Sono quasi 260 milioni le persone che soffrono la fame nel mondo. In un solo anno, infatti, coloro che sono stati colpiti da una 'grave insicurezza alimentare' sono passati dal 21,3% del 2021 al 22,7% del 2022 con un aumento dell'1,4%. Coinvolti 58 Paesi e territori, rispetto ai 193 milioni di persone dei 53 Paesi nel 2021, con un ulteriore incremento per il quarto anno consecutivo. A dirlo è il rapporto annuale 2023 Fao-Programma alimentare Onu-Ue. Anche nel 2022 i conflitti sono stati la principale causa delle crisi alimentari superati, però, in 27 paesi, dagli shock economici che hanno colpito 83,9 milioni di persone. (ANSA).