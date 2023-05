Arrivata Livorno nave di Emergency con 35 migranti a bordo

(ANSA) - LIVORNO, 03 MAG - La nave di Emergency Life Support con 35 migranti a bordo, soccorsi il 29 aprile nella zona Sar maltese, ha fatto il suo ingresso nella rada del porto di Livorno alle 6.50 di stamani. Al momento, come spiegano dall'Avvisatore marittimo del porto, è appena partito dal molo Mediceo il pilota che salirà sulla nave per coadiuvare le operazioni di attracco. Operazioni che dovrebbero concludersi in una mezz'ora, intorno alle 7.30.

I 35 migranti, come spiegato ieri dalla prefettura livornese, sono tutti uomini e ci sarebbe un solo minore, sono originari per lo più del Bangladesh, due sono della Palestina e uno è siriano: rimarranno tutti in Toscana e saranno ridistribuiti nelle diverse province. (ANSA).