Incassi al cinema, Super Mario Bros resta primo

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Super Mario Bros - il film (Universal) alla quarta settimana nelle sale italiane è ancora primo negli incassi con 1 milione 115mila euro aggiunti nel weekend 27 - 30 aprile arrivando nel totale a 18.139.217. Al secondo posto saldo per la seconda settimana Il Sol dell'Avvenire (01 Distribution) con 785.908 e un totale di 2.394.259. Al terzo l'horror La Casa - Il Risveglio del Male (Warner Bros) con 613mila euro e un complessivo in due settimane di 2 milioni 138mila euro. Quarto e quinto posto nella top ten degli incassi Cinetel del weekend due new entry: Suzume (Warner Bros) che in 4 giorni ha incassato 360mila euro e 65: Fuga dalla Terra (Warner Bros) che in 4 giorni ha incassato 338.897 euro.

Al sesto posto L'Esorcista del Papa (Warner Bros) che alla terza settimana ha aggiunto 259mila euro per un totale di 2.357.741. Al settimo resta il film d'animazione Mavka e La Foresta Incantata (Notorious) con 252mila euro e un totale di 741mila euro. All'ottava posizione entra una new entry, la commedia poliziesca Mon Crime - La Colpevole sono io (Bim Distribution) con 248.803 euro. Scende dalla quinta alla nona posizione dopo quattro settimane Air (Warner Bros) che ha aggiunto 236mila euro arrivando a 3 milioni 160mila euro totali.

Chiude la top ten Beau ha paura (I Wonder pictures) con in 4 giorni sfiora i 200mila euro. Il totale incassi del weekend è di 5 milioni 199mila euro, in calo del 12% rispetto al fine settimana precedente, ma occorre precisare non tengono conto del botteghino del 1 maggio. (ANSA).