Vola il mercato auto italiano, +29,2% in aprile

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Vola il mercato dell'auto italiano nel mese di aprile. Secondo i dati del ministero dei Trasporti le immatricolazioni sono state 125.805, il 29,2% in più dello stesso mese del 2021. Complessivamente, nei primi quattro mesi, sono state vendute 552.850, pari al 26,89% in più dell'analogo periodo dell'anno scorso.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di aprile in Italia 42.791 auto, il 23,4% in più dello stesso mese del 2022.

La quota è pari al 34,1% a fronte del 35,6%. Nei primi quattro mesi dell'anno le auto vendute da Stellantis sono 186.918, in crescita del 17,7% con la quota che scende dal 36,4% al 33,9%.

