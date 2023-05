Onu, 'più di 800mila persone potrebbero fuggire dal Sudan'

(ANSA) - GINEVRA, 01 MAG - "Più di 800.000 persone" potrebbero fuggire dal Sudan, dove è in corso una guerra civile.

Lo ha detto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi.

"Speriamo che non si arrivi a tanto - ha scritto Grandi su Twitter -, ma se le violenze non cesseranno, vedremo più persone costrette a fuggire dal Sudan in cerca di sicurezza". (ANSA).