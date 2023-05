Mosca: ordigno sui binari, deragliato un treno a Bryansk

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Un treno è deragliato nella regione russa di Bryansk a causa dell'esplosione di un ordigno sui binari, ha riferito il governatore della regione Alexander Bogomaz, citato da Ria Novosti. "Un ordigno esplosivo non identificato è esploso nel distretto di Unechsky sulla linea Bryansk-Unecha, a seguito del quale è deragliato un treno merci.

Non ci sono state vittime", ha detto. L'esplosione a Bryansk è la seconda della giornata in territorio russo: in precedenza le autorità avevano reso noto che un traliccio per la trasmissione elettrica è saltato in aria nella regione di Leningrado. (ANSA).