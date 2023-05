Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,70%)

(ANSA) - TOKYO, 01 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo la chiusura in territorio positivo degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano alle prossime indicazioni dalla Federal Reserve.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,70% a quota 29.058,05, con un aumento di 201 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di svalutazione sul dollaro, ai minimi in 5 settimane, a 136,60, e sull'euro a 150,40. (ANSA).