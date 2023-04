India: almeno 11 morti per una fuga di gas, 3 sono bambini

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Almeno 11 persone hanno perso la vita, fra cui almeno tre bambini, nel nord dell'India per una fuga di un gas altamente tossico in una zona industriale densamente popolata e piena di botteghe, negozi e officine, mentre altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione e, secondo i giornali locali, sarebbero in gravi condizioni. Lo rivelano fonti ufficiali e i media locali, secondo i quali la polizia non è ancora riuscita a risalire alla natura del gas e alla sua fonte. L'episodio è accaduto nel sobborgo di Giaspura della città di Ludhiana, nello stato del Punjab. (ANSA).