Neonata trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Il corpo di una bambina appena partorita è stato trovato ieri sera all'interno di un cassonetto per la raccolta di vestiti usati all'angolo tra via Botticelli e via Cesare Saldini, in zona Città studi a Milano. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della Squadra mobile. Sul posto anche gli operatori del 118, avvertiti da un cittadino che stava depositando dei vestiti. (ANSA).