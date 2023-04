Mattarella, il lavoro minorile ruba il futuro ai giovani

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Un recente rapporto ha messo in evidenza come il lavoro minorile sfruttato sia ancora una piaga presente. Lo sfruttamento ai danni dei minori costituisce un grave furto di futuro, sottraendo questi ragazzi alla scuola e spingendoli verso la marginalità. E' un tema che riguarda anche la condizione di molti lavoratori immigrati". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Reggio Emilia in occasione della Festa del Lavoro che il presidente quest'anno non celebra al Quirinale. (ANSA).