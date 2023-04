Papa parte oggi per l'Ungheria, incontri con autorità e clero

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 28 APR - Papa Francesco parte oggi per il suo viaggio apostolico di tre giorni in Ungheria, il 41/o del pontificato e il secondo di quest'anno dopo quello in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Il Pontefice torna nel Paese "nel cuore dell'Europa" dopo la visita-lampo del 12 settembre 2021, quando a Budapest celebrò la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale prima di proseguire per la Slovacchia. Bergoglio è il secondo Papa a recarsi in Ungheria, Paese visitato due volte anche da Giovanni Paolo II, nel 1991 e nel 1996.

Il programma prevede la partenza del Papa stamane alle 8.10 dall'aeroporto di Fiumicino, con l'arrivo a Budapest alle 10.00 e l'accoglienza ufficiale all'aeroporto internazionale da parte del vice primo ministro Zsolt Semjen. La cerimonia di benvenuto vera e propria si svolgerà poi alle 11.00 nel piazzale del Palazzo "Sandor", la residenza presidenziale. Qui Francesco, alle 11.30, renderà la sua visita di cortesia alla presidente della Repubblica Katalin Novak, e alle 11.55 incontrerà il primo ministro Viktor Orban.

Alle 12.20, nell'ex Monastero Carmelitano, l'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, cui il Papa rivolgerà il primo dei sei discorsi che pronuncerà durante i tre giorni di visita, tutti in italiano.

Nel pomeriggio, alle 17.00, nella Concattedrale di Santo Stefano, è in programma invece l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali. (ANSA).