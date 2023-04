Ondata di attacchi russi su tutta l'Ucraina, 12 morti,

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Due bambini di dieci anni sono rimasti uccisi nel bombardamento russo su Uman, in Ucraina centrale, della notte scorsa, il bilancio delle vittime è di 10 civili uccisi. A Dnipro, nell'Est del Paese, una giovane donna e il suo bambino di due anni sono morti in un altro attacco dell'esercito della Federazione russa.

"Questo terrore russo deve affrontare una risposta equa da parte dell'Ucraina e del mondo. E lo farà. Ogni attacco del genere, ogni atto malvagio contro il nostro Paese e il nostro popolo avvicina lo stato terrorista al fallimento e alla punizione, non viceversa, come pensano. Non dimenticheremo alcun crimine, non permetteremo a nessun invasore di sottrarsi alla responsabilità". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli attacchi che questa notte hanno colpito le città ucraine, provocando almeno sei morti.

