L'inflazione rallenta in Usa, a marzo +4,2% dal 5,1%

(ANSA) - ROMA, 28 APR - L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in marzo sono saliti del 4,2% su base annua. In febbraio i prezzi al consumo erano saliti del 5,1%.

Lieve limatura anche in Germania: è scesa al 7,2% ad aprile.

A marzo era al 7,4%.

Arriva intanto anche l'indice dei prezzi in Russia: la Banca Centrale prevede un incremento del tasso d'inflazione dall'attuale 4 fino al 6,5% nel corso del 2023. (ANSA).