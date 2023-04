Geolier risale in vetta alla hit parade, Mina debutta quarta

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Si riprende la vetta della classifica Fimi/GfK Italia il rapper napoletano Geolier con l'Atto II de Il Coraggio dei bambini con 6 nuove tracce e due collaborazioni eccezionali come Giorgia e Marracash. Proprio il brano con quest'ultimo Il male che mi fai è anche al quarto posto tra i singoli.

Scivola secondo Blanco con il suo nuovo album Innamorato ma resta primo tra i singoli il brano in duetto con Mina Un Briciolo di Allegria. E la stessa Mina esordisce quarta con Ti amo come un pazzo, nuovo album di inediti che domina anche la classifica dei vinili e che come ha raccontato il figlio Massimiliano Pani è composto solo da "pezzi d'amore, come un feuilletton o un fotoromanzo".

Terzo posto per Lazza con l'album dei record Sirio, ormai da più di un anno in classifica. Debuttano al quinto posto le Tredici Canzoni Urgenti di Vinicio Capossela, con cui il cantautore "canta i diritti violati".

Stabile al sesto posto c'è Tananai con il suo Rave, eclissi mentre il sanremese Tango è quinto tra i singoli più venduti.

Dal settimo posto comincia la corsa di D-Day, nuovo album di Agust D, pseudonimo di Suga, componente della boy band Bts.

Ottava piazza per Shiva con Milano Demons mentre slitta dal settimo al nono posto il nuovo album rosso (come) L'amore di Madame.

Chiude la top 10 l'inossidabile Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, sempre amatissimo da 21 settimane. (ANSA).