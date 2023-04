Cdm 1° maggio, c'è il decreto su inclusione, lavoro e salute

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Consiglio dei ministri è convocato per lunedì primo maggio alle 10 a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, all'ordine del giorno c'è un decreto legge con misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e in materia di salute.

Fra i provvedimenti in esame, anche un disegno di legge in materia di lavoro e un decreto legislativo in attuazione della Delega al Governo in materia di disabilità del 2021. (ANSA).