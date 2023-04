Carta bianca a Martin Scorsese, retrospettiva tra Bologna e Roma

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Una retrospettiva completa del cinema di Martin Scorsese tra Bologna e Roma. E' una Carta bianca al regista quella che la Cineteca di Bologna, con il sostegno di Gruppo Hera e in collaborazione con la Casa del cinema di Roma, ha affidato al cineasta americano, che firmerà un programma che attraverserà la sua intera filmografia, abbinandola a titoli di altri autori scelti dallo stesso Scorsese.

La prima parte inizierà giovedì 1° giugno al Cinema Lumière della Cineteca di Bologna (dal 29 maggio la retrospettiva sarà alla Casa del cinema di Roma), con la prima coppia di film: Mean Streets, 1973, preceduto, da Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci. Dopo l'inaugurazione di giovedì 1° giugno, la Carta bianca proseguirà al Cinema Lumière di Bologna il 2 giugno con La morte corre sul fiume di Charles Laughton e Cape Fear, sabato 3 giugno con Il sorpasso di Dino Risi e Il colore dei soldi, domenica 4 giugno con Ombre di John Cassavetes e Chi sta bussando alla mia porta?, mercoledì 7 giugno con Colpo grosso di Lewis Milestone e Quei bravi ragazzi.

La seconda parte proseguirà poi in autunno. Il maestro del cinema è atteso a Cannes con l'atteso Killers of the Flower Moon con protagonista Leonardo DiCaprio con Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, in anteprima mondiale il 20 maggio (in sala il 19 ottobre in Italia con 01) e sostiene il cinema a 360 gradi. Non solo con la Film Foundation che promuove e finanzia la conservazione del patrimonio cinematografico ma anche le sale.

I media francesi riportano la notizia del sostegno di Scorsese per mantenere vivo il cinema d'essai parigino La Clef, al centro di una battaglia di cinque anni dopo che il gruppo bancario proprietario dell'edificio ha cercato di venderlo. Il gruppo La Clef Revival Collective, i cui membri hanno occupato la sede per due anni e mezzo, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire il sito. "La Clef deve rimanere un cinema", ha scritto Scorsese in una lettera aperta pubblicata sul sito del quotidiano francese Libération. E' solo l'ultimo degli impegni concreti del grande cineasta americano Scorsese: si schierò all'epoca con i ragazzi del cinema America occupato a Roma. (ANSA).