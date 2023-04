Bombardieri, 'misure sul lavoro e risorse non convincono'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Le misure di cui si parla non ci convincono e anche le risorse sul cuneo non bastano. Non si può pensare che dando 15 euro in più al mese il problema si risolva". Lo afferma il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ospite di Sky Tg24, insistendo sulla richiesta di intervenire ulteriormente sulla tassazione degli extraprofitti.

