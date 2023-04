Open Arms localizza gommone in pericolo con 38 migranti a bordo

(ANSA) - ROMA, 27 APR - L'imbarcazione Astral di Open Arms, salpata ieri da Lampedusa, ha individuato in serata un gommone in difficoltà con 38 persone a bordo. Lo rende noto il fondatore dell'ong, Oscar Camps, su Twitter. Secondo le prime informazioni sembra che i migranti siano partiti da Sfax, in Tunisia. Tra loro ci sarebbero anche 5 minori. (ANSA).