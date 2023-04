Meloni a Sunak, è un nuovo inizio nelle relazioni Italia-Gb

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "È un nuovo inizio" nelle relazioni tra Italia e Regno Unito. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è rivolta al primo ministro britannico, Rishi Sunak, prima dell'incontro bilaterale a Downing Street. "Sono molto felice di essere qui - ha aggiunto - sono convinta che possiamo fare un buon lavoro insieme". "Grazie Giorgia benvenuta a Londra", le ha detto in italiano Sunak, ringraziandola poi anche in inglese, di fronte a telecamere e fotografi: "È un grande piacere averti qua".

"La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è qualcosa che i due governi stanno facendo molto bene: sto seguendo il tuo lavoro sono assolutamente d'accordo con il tuo lavoro". Ha detto la premier Meloni al primo ministro inglese Rishi Sunak prima dell'avvio del bilaterale.

"I valori di Regno Unito e Italia sono allineati". Così il premier britannico Sunak si è rivolto alla presidente del Consiglio Meloni. Il primo ministro ha aggiunto che i due Paesi collaborano sulle stesse sfide, come l'invasione illegale dell'Ucraina e il contrasto all'immigrazione illegale, ricordando la stretta "amicizia" tra Londra e Roma, alleate nella Nato. Ha citato la collaborazione militare nell'ambito del Global Combat Air Program e detto che c'è "molto da discutere oggi" per rafforzare i legami fra i due Paesi. Sunak ha concluso in italiano: "Grazie Giorgia, benvenuta a Londra". (ANSA).