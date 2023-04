Lega,Di Maio come inviato nel Golfo è grave mancanza di rispetto

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "L'ipotesi di Luigi Di Maio rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo continua a rappresentare una grave mancanza di rispetto verso gli elettori italiani - che ne hanno bocciato sonoramente l'operato -, verso il governo italiano che non lo sostiene e verso i tanti bravi diplomatici italiani che avrebbero avuto le carte in regola per ambire al ruolo". Così fonti della Lega. (ANSA).