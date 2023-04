La destra di Israele in piazza in difesa della riforma

(di Massimo Lomonaco) (ANSA) - TEL AVIV, 27 APR - Oltre 100 mila persone, secondo alcune stime, 200 mila, secondo altre, stanno manifestando a Gerusalemme di fronte alla Knesset a favore della riforma giudiziaria del governo di destra di Benyamin Netanyahu e per limitare i poteri della Corte Suprema.

Una dimostrazione che secondo le intenzioni dei promotori - i partiti della coalizione di maggioranza - vuole essere una risposta alle proteste che da 16 settimane si svolgono in tutto il Paese contro l'iniziativa legislativa del governo che ha spaccato il Paese. Il premier Benjamin Netanyahu - che non ha preso parte alla dimostrazione - ha scritto su twitter di essere "profondamente commosso dall'enorme sostegno del campo nazionale venuto a Gerusalemme in massa questa sera".

"Tutti noi, i 64 deputati che ci hanno portato alla vittoria, siamo - ha aggiunto - cittadini di prima classe!". "Siamo qui su questo palco con 64 voti - ha detto il ministro della giustizia Yariv Levin, uno degli architetti della riforma che non ha escluso tuttavia "una mediazione" - per riparare un torto.

Niente più disuguaglianze, niente sistema giudiziario unilaterale, niente tribunali i cui giudici sono al di sopra della Knesset e al di sopra del governo".

Uno degli slogan più ritmati dai manifestanti, in un tripudio di bandiere israeliane, è stato "non vogliamo compromessi" riferendosi ai negoziati in corso fra maggioranza e opposizione su input del presidente Isaac Herzog. (ANSA).