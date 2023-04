Dopo malore, Erdogan cancella anche i suoi impegni di domani

(ANSA) - ISTANBUL, 27 APR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annullato un altro giorno di apparizioni in pubblico a causa di un mal di stomaco, ha annunciato il suo partito, meno di tre settimane prima delle elezioni in Turchia.

Avendo già cancellato i tre comizi che aveva in programma oggi dopo avere accusato ieri sera un malore durante un'intervista televisiva, Erdogan ha cancellato anche il suo programma per domani, ha affermato Erkan Kandemir, vicepresidente del partito al governo Akp. (ANSA).