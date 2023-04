Carlo Conti, torno con I Migliori anni e sarà da ridere

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Sono passati sei anni e sembra ieri, eppure tutto è cambiato e ora I Migliori anni torna e sarà diverso in tutto. Ovviamente alla guida dello storico programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, c'è sempre lui, Carlo Conti. Da venerdì 28 aprile su Rai1 dalle ore 21.25, e per 6 puntate, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma il programma andrà in onda in diretta. "È un programma che deve necessariamente fare delle pause - spiega Carlo Conti in un'intervista all'ANSA - perché si rischia di essere ripetitivi. Poi con la pandemia non si poteva fare senza pubblico, senza orchestra. Non aveva senso". Cosa ci sarà di nuovo? "Ora c'è un diverso coinvolgimento del pubblico, questo tempo ha portato a dover attualizzare la tv, tutto va più veloce di quanto si possa immaginare. E poi sarà più divertente: farò quello che so fare, dare due ore di svago finendo entro la mezzanotte".

Non ci saranno più i decenni, né la gara. "Parliamo di tutto, dagli anni 60 ad oggi. Nella prima puntata ci sono i Pooh. In questi giorni sui social abbiamo indicato dieci loro canzoni tra cui scegliere. Il pubblico le vota prima e loro poi cantano nella puntata quelle scelte. Così sarà ogni volta. Poi ci saranno altri ospiti ovviamente, come Alessandro Siani con la sua playlist, e altri artisti che magari canteranno due o tre pezzi o uno solo anche". Nella prima puntata i Londonbeat; il duo tedesco Modern Talking; la francese Caroline Loeb; Patrick Hernandez.

Eppoi gli artisti di casa nostra.

"Con Flora Canto - aggiunge Conti - interagiremo con i telespettatori che in tempo reale ci potranno raccontare un loro ricordo, o mandare una foto". Ci saranno ogni volta due comici - nella prima puntata Sergio Friscia e Antonio Giuliani - "che si alterneranno nel ruolo di commentatori del tempo che cambia". Ma Carlo Conti non si ferma qui: "Sarà un maggio intenso il mio. I migliori anni sono sei puntate, quattro di venerdì e le ultime due il sabato il 20 e il 27, due speciali sull'estate con gli storici tormentoni. Poi il 10 conduco la premiazione dei David di Donatello con Matilde Gioli e il 30 di maggio sarà la volta della serata per le mense francescane, Con il cuore". (ANSA).