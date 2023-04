Boom di omicidi nelle principali città americane

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - Il numero di omicidi nelle principali citta' americane e' aumentato di oltre il 10% negli ultimi due anni. Lo rivela uno studio di WalletHub riportato dal New York Post, secondo cui i tassi maggiori di omicidi sono stati registrati a Memphis (Tennessee), New Orleans (Louisiana), Richmond (Virginia), Washington DC e Detroit (in Michigan).

Nella top ten ci sono anche Durham (in North Carolina), Dallas (Texas), Milwaukee (Wisconsin), Las Vegas (Nevada) e Kansas City (Missouri). Dopo aver confrontato l'aumento dei tassi di omicidi nelle 45 delle città più popolate del paese tra il 2021 e il 2023, gli studiosi hanno notato che la crescita e' più rapida nelle città guidate dai democratici rispetto alle controparti repubblicane. Ad esempio, sottolineano, le prime cinque citta' della lista sono guidate tutte da amministrazioni dem. Sebbene tra le cause dell'aumento ci sia stata in prima battuta la pandemia di covid, per gli esperti le politiche piu' morbide sul crimine nei luoghi progressisti hanno esarcerbato il problema. (ANSA).