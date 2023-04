Per il governo Mes va cambiato, sia un veicolo di crescita

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La posizione del governo sul Meccanismo europeo di stabilità, spiegano fonti di Palazzo Chigi, non cambia, resta quella esplicitata nelle scorse settimane dalla premier Giorgia Meloni. Da ultimo, venerdì scorso, in un'intervista a Il Foglio, in cui spiegava che va "aggiornato" e trasformato in un "veicolo per la crescita".

Mentre l'Ue sollecita l'adesione da parte dell'Italia, è fermo da quasi un mese in commissione Esteri alla Camera l'esame delle due proposte di legge per la ratifica del Mes, presentate da Pd e Iv. Slitta quindi l'approdo in Aula, inizialmente previsto ad aprile. (ANSA).