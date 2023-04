Lander Hakuto-R probabilmente si è schiantato sulla Luna

(ANSA) - TOKYO, 26 APR - Potrebbe essersi schiantato sul suolo lunare il lander Hakuto-R, dell'azienda privata giapponese ispace. Secondo quanto riferito dalla società, infatti, il lander avrebbe effettuato un "duro atterraggio" sulla Luna.

Fallisce dunque il tentativo della start-up giapponese di diventare la prima azienda privata a posare un lander sulla Luna. "Non ci aspettiamo di completare l'atterraggio lunare in questo momento", ha spiegato in un comunicato l'amministratore delegato e fondatore Takeshi Hakamada. (ANSA).