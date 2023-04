Sudan: Oms, preso laboratorio virus, rischio biologico

(ANSA) - GINEVRA, 25 APR - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che i combattenti nel Sudan devastato dal conflitto hanno occupato un laboratorio pubblico centrale che contiene campioni di malattie, tra cui la polio e il morbillo, creando una situazione "estremamente, estremamente pericolosa".

"C'è un enorme rischio biologico associato all'occupazione del laboratorio centrale di sanità pubblica... di una delle parti in guerra", ha dichiarato Nima Saeed Abid, rappresentante dell'OMS in Sudan, ai giornalisti a Ginevra in collegamento video.

(ANSA).