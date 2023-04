Iran: attrici sotto accusa per non avere indossato il velo

(ANSA) - ISTANBUL, 25 APR - Le attrici iraniane Katayoun Riahi e Pantea Bahram sono state denunciate per non avere osservato l'obbligo di indossare il velo in pubblico e stanno affrontando una causa legale. Lo rende noto l'agenza degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana.

Riahi era già stata arrestata nei mesi scorsi a causa del suo sostegno alle proteste anti governative iniziate a fine settembre dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava l'hijab in modo corretto. (ANSA).