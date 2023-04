Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,37%)

(ANSA) - TOKYO, 25 APR - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, in attesa di ulteriori indicazioni dalle trimestrali societarie della tecnologia per il primo trimestre dell'anno.

In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,37% a quota 28.700,57, e un guadagno di 107 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen si svaluta e tratta a 134,10 sul dollaro, e a 148,30 sull'euro. (ANSA).