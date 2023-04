Wunsch (Bce),'non sarei sorpreso se i tassi salissero al 4%'

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Stiamo aspettando che la crescita dei salari e dell'inflazione core rallenti prima di poter arrivare al punto in cui possiamo fermare" i rialzi dei tassi.

Lo ha detto al Financial Times Pierre Wunsch, governatore della Banca centrale belga che siede nel consiglio direttivo Bce. La Bce ha alzato i tassi sui depositi a un ritmo senza precedenti dal -0,5% di luglio scorso al 3% e i mercati ora scommettono su un aumento fino al 3,75%. "Non sarei sorpreso se a un certo punto dovessimo passare al 4%", ha aggiunto Wunsch, secondo cui gli investitori stanno sottovalutando quanto aumenteranno i costi di indebitamento della zona euro. (ANSA).