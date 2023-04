Ucraina: vescovo Leopoli, serve accordo per fermare guerra

(ANSA) - CAGLIARI, 24 APR - "Uno scenario difficile da decifrare: tutti vorrebbero che finisse questa guerra, ma non si capisce come e quando possa terminare. L'Ucraina combatte perché, sottomessa alla Russia, non avrebbe più libertà, nemmeno culturale e spirituale. Io penso che i governi debbano mettersi d'accordo per far terminare questo conflitto". L'ha detto l'arcivescovo latino di Leopoli, monsignor Mieczysław Mokrzycki, a Cagliari in occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna, su invito del segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. (ANSA).