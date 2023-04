Media tedeschi, rimandata la chiusura tra Lufthansa-Ita

(ANSA) - BERLINO, 24 APR - L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways è stato ritardato. Nonostante la data di chiusura inizialmente annunciata, le trattative con il governo italiano proseguono ancora. Lo ha confermato a Dpa un portavoce della compagnia tedesca. I colloqui sono sulla buona strada, ma non si sarebbero ancora conclusi.

Dettagli o una nuova data per la firma del contratto non sono stati comunicati dal gruppo tedesco. (ANSA).