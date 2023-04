Mamma di Michael Jackson va in tribunale per contestare eredita'

(ANSA) - NEW YORK, 24 APR - La 92enne mamma di Michael Jackson dovrebbe testimoniare a giorni in tribunale nella battaglia legale sull'eredita' del re del pop. Lo scrive il sito Radar Online.

Con Katherine Jackson sono attesi davanti al giudice anche gli esecutori testamentari di Michael, John Branca e John McClain. Le deposizioni sono attese entro il mese.

Michael Jackson è morto a 50 anni il 25 giugno 2009 lasciando eredi i tre figli, Prince, Paris e Blanket e provvedendo allo stesso tempo al sostentamento di Katherine per il resto della vita attraverso un vitalizio stimato in 67 mila dollari.

Katherine, che da anni da' battaglia sui termini dell'eredita', successivamente si era opposta.

Gli esecutori sostengono che, se non fosse stato per loro, del lascito di Jackson non resterebbe un centesimo: "Quando abbiamo preso in mano la questione erano vicini al crollo grazie agli oltre 400 milioni di dollari di debiti accumulati da Michael che pesavano sui suoi asset più significativi e senza liquidi sufficienti a pagare neanche gli interessi", avevano argomentato Branca e McClain chiedendo in novembre al giudice di archiviare l'obiezione di Katherine: "Pensando creativamente, con molto lavoro e anche grazie al genio di Michael, abbiamo trasformato il MJJ Business in una impresa redditizia". (ANSA).